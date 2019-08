VIDEO: Daan (18) werkte drie jaar aan een replica van de Twin Towers, hier kun je het resultaat zien

DEURNE -

Zijn moeder was hem de fles aan het geven toen op 11 september 2001 de aanslag op de Twin Towers plaatsvond. Nu is Daan van der Steijn uit Deurne 18 jaar oud en heeft hij ruim drie jaar gewerkt aan zijn versie van het World Trade Center in New York. Hij maakte de replica als eerbetoon aan de slachtoffers. Volgend maand is zijn bouwwerk te zien in het gemeentehuis van Deurne, maar nu kun je het hier al zien.