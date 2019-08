Coffeeshops blij met deelname Breda en Tilburg aan wietproef, wel vraagtekens bij snelle start

De vereniging van Tilburgse coffeeshophouders, de Achterdeur, is blij dat Tilburg en Breda meedoen aan de wietproef. Dat liet woordvoerder Alex Meijer woensdagmorgen weten in Wakker! op Omroep Brabant Radio. Wel moet er volgens Meijer nog veel gebeuren om de proef in 2021 succesvol van start te laten gaan.

Tien gemeentes in Nederland zullen meedoen aan het experiment met staatswiet. Breda en Tilburg zijn twee van die deelnemende gemeentes, zo meldde de NOS meldde woensdag. "Daar zijn we hartstikke blij mee", zegt Meijer. "In dit experiment worden eisen gesteld aan de wiet die geteeld wordt. Dat is een positief punt."

Het doel van de wietproef is om te onderzoeken of wietteelt uit het criminele circuit gehaald kan worden. De effecten daarvan op overlast en veiligheid worden onderzocht. Ook wordt gekeken naar de volksgezondheid. De proef moet in 2021 van start gaan.

'Er staat nog geen plant in de grond'

De startdatum zorgt bij Meijer voor vraagtekens. "Er staat nog geen plant in de grond en voor je het weet is het al 2020. Dan hebben we nog een jaar om telers te selecteren, kwekerijen te bouwen en moet er ook nog geteeld worden."

Om de strijd aan te gaan met de illegale markt, die volgens Meijer 'gepokt en gemazeld' is in het telen van wiet, moeten de telers in de wietproef wel de tijd krijgen om zich goed voor te bereiden. Hij plaatst daarom vraagtekens bij de snelheid waarmee de wietproef van start moet gaan.

Advies

Een commissie onder leiding van hoogleraar Knottnerus komt donderdag met een advies over de complete lijst van gemeenten die meedoen aan de wietproef. De verwachting is dat het kabinet die aanbeveling volgt.