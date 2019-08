'Breda en Tilburg doen mee aan wietproef, experiment start in 2021'

Breda en Tilburg gaan meedoen aan de wietproef. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. In totaal zullen tien gemeenten in Nederland meedoen aan het experiment met de staatswiet.

Breda liet afgelopen mei al weten dat ze zich officieel gemeld hadden bij de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De gemeenteraad had al vaker laten weten voorstander te zijn van het plan met de legaal geteelde wiet. Wel zagen coffeeshophouders obstakels bij het deelnemen aan de proef.

Zij vroegen zich onder meer af of de staatswiet wel kan concurreren met de illegaal geteelde wiet. Burgemeester Paul Depla van Breda vindt het daarom belangrijk dat de kwaliteit en de prijs van de legaal geteelde wiet kan concurreren met wat er nu al in de coffeeshops verkocht wordt. "Anders ontstaat straathandel met alle ellende van dien. Daarom is goede voorbereiding met consumenten en telers heel belangrijk", aldus Depla bij de NOS.

Tilburg

De gemeente Tilburg gaat ook meedoen aan de proef. Burgemeester Theo Weterings zei eerder nog dat zijn gemeente alleen mee wilde doen onder bepaalde voorwaarden. Hij wilde dat de juridische en financiële risico's voor de deelnemende gemeentes zijn afgedekt. Of dit straks ook daadwerkelijk gebeurt, is nu niet bekend.

Start 2021

De wietproef zou in 2021 van start moeten gaan. Donderdag wordt de volledige lijst bekendgemaakt met de tien gemeentes die meedoen. Het gaat hierbij een om aanbeveling van een commissie die het kabinet daarover adviseert. Eindhoven en Den Bosch zullen niet deelnemen aan de proef.