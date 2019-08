Opsporing Verzocht! Wie weet waar Sint-Antonius van Padua (uit)hangt?

Het schilderij past in een reeks van in totaal twaalf schilderijen van kunstenaar Hans van Hoek met het thema ‘kimono’. Het Noordbrabants Museum gaat die reeks exposeren. Elf van de schilderijen zijn aanwezig, maar het museum hoopt de collectie compleet te krijgen en is dus op zoek naar de ontbrekende ‘Kimono met Sint-Antonius van Padua’.

Conservator Hans November, die de expositie samenstelt, heeft goede hoop dat het gevonden wordt. “Het schilderij is destijds verkocht aan een Nederlandse verzamelaar en ook de kunstenaar zelf denkt dat het schilderij nog ergens in Nederland moet zijn. Dus we hopen het op deze manier weer te vinden, zodat de expositie helemaal compleet is.”

Noordbrabants Museum zoekt ontbrekend schilderij van Hans van Hoek uit Deurne.

Vanaf 21 september is de overzichtstentoonstelling ‘Hans van Hoek, Kimono’s’ te zien in Het Noordbrabants Museum. De Deurnese kunstenaar maakte tussen 1998 en 2000 het schilderij dat nu gezocht wordt.

Wie weet waar het schilderij is, of aanwijzingen heeft over de verblijfplaats, kan contact opnemen met conservator Hans November van Het Noordbrabants Museum. Telefonisch (073-6877877) of via mail: info@hnbm.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd Omroep Brabant bellen (040-2949494) of mailen: internet@omroepbrabant.nl.

Mocht dit alles niets opleveren dan kunnen ze altijd nog bidden tot Antonius, die immers ook de beschermheilige van de verloren voorwerpen is.