Dak van vrachtwagen ligt eraf na botsing met Stationstunnel in Den Bosch

Een vrachtwagenchauffeur heeft zijn dak eraf gereden bij de Stationstunnel in Den Bosch. Het voertuig was te hoog om door de tunnel te gaan, maar daar kwam de bestuurder te laat achter.

De chauffeur heeft volgens een getuige zelf de vrachtwagen weer naar achteren kunnen rijden, zodat deze niet langer vastzit. Van het dak is weinig over.

De Stationstunnel is in beide richtingen afgesloten. Er lagen veel brokstukken in de tunnel en op de weg. Dat is inmiddels weer opgeruimd.

Ging vaker mis

Andere vrachtwagens vergisten zich eerder ook al in de hoogte van de tunnel. Het ging al meerdere keren mis. Bijvoorbeeld in september en december 2014.