Jonge chauffeur (18) rijdt dak van vrachtwagen in Stationstunnel in Den Bosch [VIDEO]

DEN BOSCH -

Een vrachtwagenchauffeur (18) heeft zijn dak eraf gereden in de Stationstunnel in Den Bosch. De wagen was te hoog om door de tunnel te rijden, maar daar kwam de bestuurder te laat achter. Het zou om een jonge chauffeur gaan die pas net zijn vrachtwagenrijbewijs heeft, maar het bedrijf uit Elshout waar de vrachtwagen van is wil niet verder op details ingaan.