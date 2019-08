Waarom gemeente Knakworst toch echt de beste naam is na de fusie van Boxmeer, Sint-Anthonis en Cuijk

De naam gemeente Knakworst werd door de naamgevingscommissie als te negatief beoordeeld voor een nieuwe fusiegemeente van Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk. Geert Jans ziet dat heel anders. Volgens hem is het absoluut de beste naam en anders kan altijd nog gekozen worden voor 'Het Land van Knak'. De naam verwijst naar de Knakworstrennen die al meer dan veertig jaar in Beugen worden gehouden.

Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis gaan per 1 januari 2022 op in één gemeente en daar hoort een nieuwe naam bij. Begin augustus had de naamgevingscommissie ruim duizend unieke namen binnengekregen voor de nieuwe gemeente. Waaronder de gemeente Knakworst. De naamgevingscommissie vond dit voorstel negatief en wees het daarom van de hand.

Knakworstrennen

Geert Jans bedacht samen met zijn zwager in de achtertuin in Boxmeer deze naam. “Het begon een beetje als een geintje. In plaats van Land van Cuijk wordt het dan Land van Knak. Zo herkennen de inwoners van Cuijk zich in de gemeente en de mensen uit Boxmeer hebben ook humor. Dus zij zullen het vast ook leuk vinden.”

De naam Knakworst is volgens Jans meer dan geschikt omdat ze in het dorp Beugen in de gemeente Boxmeer sinds 1985 tijdens carnaval de Knakworstrennen houden op de dag voor de Metworstrennen in Vortum-Mullem. Bij de Knakworstrennen is 'het paard' een mens en rent die met iemand op zijn rug en een paardenkop in de hand. “Zo komt het streekritueel van Beugen toch terug in de nieuwe gemeente.”

Uit blik

René Bastiaanse van de naamgevingscommissie vindt dat een naam voor een gemeente een hele serieuze zaak is en is met de argumenten van Geert niet overtuigd. “De mensen zullen bij de gemeente Knakworst dan vooral denken aan de knakworst in blik die je in de supermarkt koopt.” Van de 1037 inzendingen waren er volgens de commissie drie negatief, waaronder Knakworst.

Geert woont zelf niet meer in Boxmeer, maar zijn halve familie wel. Hij gaat zeker stemmen op zijn eigen naam, maar hij vreest dat Knakworst kansloos is. Begin september maakt de naamgevingscommissie de top drie van namen voor de nieuwe gemeente bekend. Vervolgens kunnen inwoners hun stem uitbrengen op hun favoriete naam.

