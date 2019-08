Zweten tussen de kersthuisjes en ijspegels: 'De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan'

Kerst in augustus? Daar moet je toch niet aan denken? "Jawel hoor. Wij zijn het gewend. Voor ons het is het hele jaar door kerst", zegt marketingmanager Gerrie Veraart van het tuincentrum.

Van idee tot decorstuk

In januari wordt het thema voor een nieuwe show bedacht en begin oktober moet alles er staan. Gerrie: "Dat gaat lukken hoor. In mei beginnen we achter de schermen met de decorstukken te bouwen. Het kost behoorlijk wat tijd om alles om te toveren."

Dat kerst 'booming business' is, snappen ze maar al te goed. Bij de vanouds populaire verkoop van miniatuurhuisjes is 'vroeg' de nieuwe trend. "Mensen zijn nu al bezig om hun kerstdorp op te bouwen of uit te breiden. De schappen met de nieuwste items zijn al geplunderd."

Noorderlicht en mammoet

Een van de oogvangers in Halsteren is een enorme mammoet in de winkel. Verder speelt het noorderlicht dit jaar een hoofdrol in de kerstshow. "Het noorderlicht gaan we hier namaken met licht en geluid zodat mensen het fenomeen bijna echt kunnen meemaken", legt Gerrie uit.

De eerste kersthuisjes zijn al in de winkel van Intratuin Halsteren te zien.

Het tuincentrum in Halsteren trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. De kerstshow is door de jaren heen uitgegroeid tot een enorme publiekstrekker. Gerrie: "Er komen hier mensen uit de omgeving maar ook uit België en de rest van Nederland."

'Mooiste tijd van het jaar'

Of Gerrie kerst nooit eens beu is? "Nee, het is het hele jaar de de mooiste tijd van het jaar, hahaha."