Twee berovingen door overvallers op scooter in Rosmalen en Den Bosch, verdachten opgepakt

De politie heeft dinsdagnacht in Den Bosch twee mannen opgepakt die worden verdacht van gewapende overvallen. Kort na elkaar werden twee slachtoffers bedreigd met een mes en beroofd.

De eerste overval vond dinsdagavond rond halftwaalf plaats op het Bevrijdingspad/Tivoliweg in Rosmalen. Het slachtoffer werd ingehaald door twee mannen op een scooter, afgesneden, bedreigd en beroofd. Daarna gingen de mannen er op de scooter vandoor richting Den Bosch.

Een uur later was het opnieuw raak, ditmaal op de Aziëlaan in Den Bosch. Opnieuw ging het om twee daders op een scooter die het slachtoffer tot stoppen dwongen, een mes lieten zien en beroofden.

Door snel opsporingswerk werden de verdachten even later op een niet nader genoemde plek in de kraag gevat. De politie arresteerde ook een derde verdachte, die de gestolen buit wilde overnemen. De gestolen spullen werden allemaal teruggevonden.