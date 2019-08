Ramkraak op MediaMarkt in Den Bosch, pui compleet ontwricht

DEN BOSCH -

Er is woensdagnacht een ramkraak gepleegd op de MediaMarkt in Den Bosch. Op foto's is te zien dat de pui van het pand van de elektronicazaak aan de Tinnegieterstraat compleet is ontwricht. De overvallers sloegen iets voor vier uur toe. Ze zijn binnen geweest. Wat ze hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De daders zijn na de kraak gevlucht.