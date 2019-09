Vliegvelden Gilze Rijen, Eindhoven en Volkel werden gebombardeerd door de geallieerden

3 september 1944. De geallieerde troepen zetten hun opmars richting het noorden voort. De strijd in Belgiƫ is nog niet gestreden maar de bevrijders kijken al verder noordelijk. De Duitsers krijgen in Nederland een klap te verwerken als honderden geallieerde vliegtuigen de (militaire) vliegvelden Gilze Rijen, Eindhoven en Volkel bombarderen. Dit speelt op weg naar de bevrijding van Brabant. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

En ook in België is er een gevoelige nederlaag voor de bezetter. De geallieerden weten de Duitsers uit Brussel te dringen. Op 3 september 1944 wordt de Belgische hoofdstad bevrijd.

Omdat de geallieerden in hoog tempo naderen, krijgen meer en meer Duitse eenheden bevel om te vertrekken, zoals ook de Luftwaffe-militairen op kamp Prinsenbosch bij Rijen.

Aan het begin van de avond krijgen diverse Brabantse vliegvelden de volle laag. 'Fliegerhorst' Gilze Rijen wordt gebombardeerd door honderd Britse bommenwerpers. Ook de rijksweg en het dorp Hulten worden geraakt. Daar worden de kerk en de school verwoest. Gelukkig is er niemand op deze zondag. De inwoners zijn gevlucht.

Gapend gat

De geallieerden broeden op een aanvalsplan waarbij ze direct door kunnen stoten naar Duitsland. Ze hebben namelijk ontdekt dat er een enorm gat is ontstaan tussen twee Duitse legers. Het 15e leger ligt aan de kust onder meer Vlaanderen en Zeeland. Dit leger raakt steeds meer ingesloten. Dieper landinwaarts is het 7e leger terug aan het trekken uit Normandië, naar Duitsland. Het 'gat' tussen beide legers is zeker 100 kilometer. Die opening kan benut worden om snel door te stoten via Nederland, de Rijn over, en dan via Wezel, Duitsland in.

De Duitsers hebben geen goed overzicht maar dat gapende gat zien ze ook. Ze vinden dat ze iets moeten doen. Sommige commandanten gaan terugtrekkende manschappen opvangen en de eenheden reorganiseren. In de hoop weerstand te kunnen bieden voor wat gaat komen.

De rem erop

Niet dat iedereen aan geallieerde kant voorstander is van een bliksemactie richting Duitsland. Zeker niet. In het opperbevel wordt besloten om de opmars af te remmen. Montgomery wil eerst een goed aanvalsplan.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Den Bosch verzamelden ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.