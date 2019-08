'Slachtoffer van steekpartij werd al een jaar getreiterd door drie jongens'

"Dit speelt al zeker een jaar. Het is pas opgelost als die jongens hier weg zijn." De overbuurman van het slachtoffer van de steekpartij donderdagochtend in de Ockeghemstraat is heel stellig in zijn commentaar. "Hij is nu in zijn hand gestoken, maar het had veel erger kunnen zijn."

Bij de steekpartij heeft een man van in de zestig een steekwond opgelopen. Volgens omstanders zou hij door drie jongens zijn geslagen met een ijzeren pijp, een plank met spijkers en een helm. Dit kon de politie donderdagochtend niet bevestigen.

Volgens de overbuurman werd het slachtoffer al zeker een jaar getreiterd door een groepje van drie jongens die in de straat achter hem wonen. "Ze scheuren met hun brommers als gekken door de brandgang, terwijl dat nog altijd een voetpad is. Ze trappen kliko's omver als die in de weg staan en om hem te pesten geven ze op de hoek waar hij woont extra gas of claxonneren ze."

'We waarschuwden voor escalatie'

Dat leidde volgens de overbuurman voor de zomer al tot een ruzie. "Ze probeerden hem in elkaar te slaan. Daar ben ik toen tussen gesprongen. We hebben meteen de politie gewaarschuwd omdat we wel zagen dat dit uit de hand zou lopen. Maar we werden doorverwezen naar de wijkagent. Die kwam pas vier weken later een keer kijken."

Er kwam een gesprek tussen de buurtbewoners en de wijkagent. "Toevallig stond daar ook een van de drie jongens bij. In alle redelijkheid hebben we toen afspraken gemaakt: 'Jongens dit hoeft niet, die containers kun je ook aan de kant zetten als ze in de weg staan.' Maar het heeft niks uitgehaald, ook het scheuren door de brandgangen midden in de nacht ging gewoon door. Ze hebben er gewoon schijt aan."

'Zijn handpalm lag open'

De steekpartij van donderdagochtend volgde volgens de overbuurman na wekenlange spanningen. "We hebben de politie op tijd gewaarschuwd, maar ze hebben al die tijd niks gedaan. Uiteindelijk is het dan te laat."

Hij hoorde zijn overbuurman jammeren en kreunen nadat die door de jongens mishandeld was. "Hij bloedde als een half geslacht varken. Zijn handpalm lag helemaal open."

'Wij losten dit soort dingen zelf op'

Volgens de overbuurman wonen de drie jongens sinds een jaar bij hun oma in de straat achter de Ockeghemstraat. "Ze hebben vanaf het begin overlast gegeven."

Hij denkt terug aan de tijd waarin hij in dezelfde buurt opgroeide. "Wij losten dit soort dingen zelf op, daar hadden we geen politie voor nodig. We hebben nu de regels gevolgd, maar de politie zag het als een buurtprobleempje. Je ziet wat er gebeurd is: een man van in de zestig die door drie jongens van achttien in elkaar is geslagen, dat doe je toch niet?"

