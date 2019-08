Een park waar iedereen, met welke beperking dan ook, terecht moet kunnen

Initiatiefnemer Wouter Corvers heeft voor dit project overlegd met negentien mensen, die ieder vanuit hun persoonlijke beperkingen tips hebben gegeven. Het houten parkje moet daardoor voor iedereen uitnodigend zijn.

Paul van Gellecom is een van de ervaringsdeskundigen. De Bosschenaar heeft dertien jaar geleden een herseninfarct gehad en daardoor is hij nu nog overgevoelig voor geluid. Een bankje in het park is zo ontworpen dat door het kuipmodel het straatgeluid zoveel mogelijk gedempt wordt.

'Genieten van de bootjes'

"Ik ben heel blij met dit bankje. Het zorgt voor mij voor veel rust als ik hier ben. In de stad is altijd lawaai en dit bankje scheelt echt heel veel. Ik heb mijn ervaringen gedeeld, zoals Wouter dat met heel veel mensen met beperkingen gedaan heeft. Dus in hartje Den Bosch, in relatieve rust, kun je hier nou genieten van de bootjes die langsvaren."

Wouter Corvers hoort het met genoegen aan. Voor hem is het vooral een zoektocht naar toegankelijkheid zaken combineren en op elkaar afstemmen. Want wat handig is voor mensen in een rolstoel, kan bijvoorbeeld weer uitermate storend zijn voor blinden en slechtzienden.

Corvers: "Voor iedereen die je kan ontdekken in Den Bosch moet dit geschikt zijn. Daarom hebben we met mensen gesproken met allerlei soorten beperkingen."

Proefdraaien

'Het Inclusieve Park' is eigenlijk een beetje proefdraaien voor het Zuid-Willemspark, dat in hartje Den Bosch rondom de Zuid-Willemsvaart gaat komen. "De ervaringen die we nu opdoen willen we straks gebruiken bij de aanleg van het definitieve Zuid-Willemspark", zegt Corvers.

Het Inclusieve Park is al in gebruik, maar wordt vrijdag 6 september tussen 16.00 en 18.00 uur officieel geopend. Tot half oktober kan iedereen er terecht.