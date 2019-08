Ieder Bijenkorf-artikel komt voortaan uit Tilburg

300 personeelsleden van het nieuwe opslagcentrum van De Bijenkorf in Tilburg zorgen ervoor dat iedereen in Nederland zijn internetbestelling van De Bijenkorf thuiskrijgt. Donderdag wordt daar het pand geopend. Ook alle filialen zullen voortaan vanuit Tilburg bevoorraad worden.

Het distributiecentrum is ruim 82.000 vierkante meter groot. Dat zijn ongeveer 12 voetbalvelden. Het is een van de duurzaamste panden in zijn soort. Op het dak is zo'n 17.000 vierkante meter bedekt met zonnepanelen. Dat levert niet alleen genoeg energie op voor de inpakmachines maar zorgt er ook voor dat 600 huishoudens genoeg stroom hebben. Daarnaast is het gebouw gasvrij. Een warmtepomp regelt de temperatuur.

Om het inpakmateriaal te beperken snijden de inpakmachines de dozen op maat waardoor er minder vulling nodig is en er minder lucht wordt vervoerd. De toiletten worden doorgespoeld met regenwater. Ook het groen rondom het distributiecentrum wordt alleen besproeid met regenwater. Hoeveel dit duurzame hoogstandje gekost, heeft wil De Bijenkorf niet zeggen.