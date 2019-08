Bieden vanaf 5 euro! 500 kunstwerken van de gemeente Roosendaal in de aanbieding

De kunstwerken gaan vanaf zondag 1 september onder de hamer. De gemeente werkt daarvoor samen met online veilinghuis Veilet.

Regeling voor kunstenaars

De kunstcollectie stamt uit de tweede helft van de vorige eeuw. Een deel daarvan werd destijds door kunstenaars gemaakt via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR). Daarbij kregen ze in ruil voor een kunstwerk een inkomen.

De kunstwerken worden vanaf zondag geveild

Mede door de grote opknapbeurt van het stadskantoor die er aan staat te komen, is er niet genoeg ruimte om alle kunstwerken een mooi plaatsje te geven.

Het Tongerlohuys

De gemeente houdt nog wel een kleinere collectie van kunstwerken en kunstenaars die een band met de stad hebben. Een deel van de werken is in overleg met de kunstenaars geschonken aan Museum Het Tongerlohuys in Roosendaal.

De gemeente gebruikt de opbrengst van de veiling om een nieuw kunstwerk te kopen.