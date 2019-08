Videobeelden opgedoken van potje voetbal met jonge egel in Oss

Een jongen zag zondagavond dat een groep jongens op een veldje tegen iets aan het trappen waren. Dat bleek later een egel te zijn. Op de video is te zien hoe de egel ligt opgerold en een jongen een paar keer tegen het diertje trapt. Vervolgens krijgt de egel een hele harde trap en vliegt hij door de lucht.

Politieonderzoek

De beelden lijken te zijn gemaakt door de voetballende jongens zelf. Zij hebben het ook verspreid in een Whatsappgroep. De politie heeft de beelden ook gezien en is deze dierenmishandeling aan het onderzoeken. Er is nog niemand aangehouden, meer wil ze op dit moment niet zeggen.

Het diertje liep door het geweld een verbrijzelde schedel en een kapotte kaak op. Het had waarschijnlijk een hersentrauma, meldt de dierenambulance. Het egeltje was vijf of zes maanden oud.

De beelden hieronder kunnen als schokkend worden ervaren.

LEES OOK: Jonge egel overleeft potje voetbal van dronken jongens niet