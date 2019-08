Ook al is hij minderjarig: verdachte van doodsteken Megan (15) blijft nog drie maanden vastzitten

De 16-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van Megan (15) uit Breda, blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda donderdag bepaald.

De beslissing is gezien de leeftijd van de verdachte uitzonderlijk. “In het jeugdstrafrecht en bij minderjarige verdachten is het uitgangspunt dat een verdachte zijn zaak in vrijheid afwacht. Gezien de ernst van dit delict en de impact ervan op de samenleving, wordt deze uitzondering gemaakt”, legt persrechter Tessa Huiskamp uit.

Megan werd op maandag 19 augustus om het leven gebracht in een huis aan de Bilderdijkstraat in Breda. De jongen meldde zich kort na de steekpartij bij de politie. Hij is een bekende van Megan. De jongen zat bij haar in de klas. Volgens de politie gaat het om een misdrijf in de 'relatiesfeer'.

De verdachte wordt verdacht van moord of doodslag. Op 22 november staat een pro-formazitting gepland. Dan wordt de stand van het onderzoek bekeken en wordt bepaald of de verdachte nog langer blijft vastzitten.