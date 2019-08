Politiehond Nike (8) is niet meer de jongste, maar niet vies van een wedstrijdje

“Alle hindernissen en stukken water maken het behoorlijk pittig. Het is ook nog eens best warm en dus zwaar voor de hond. Gelukkig konden we ons tempo samen lekker vasthouden”, vertelt Jeffrey als hij net over de finish komt lopen.

In het dagelijks leven is Nike politiehond en Jeffrey politiehondengeleider. Samen houden ze dan de straten van Amsterdam veilig.

Hindernissen

Op de vliegbasis deden 90 teams mee aan de biatlon. Daarbij moesten hond en baas zo snel mogelijk een hindernisparcours van 11 kilometer afleggen. Ze moesten daarvoor onder meer zwemmend een meertje oversteken, door rioleringsbuizen kruipen en schietoefeningen doen. De deelnemers waren teams van de politie en defensie uit zes verschillende landen.

De hondenbiatlon is afzien voor Jeffrey en zijn hond Nike. (Foto: Erik Peeters)

“We doen dit voor de achtentwintigste keer”, vertelt organisator adjudant Willy Stevens. “De honden zijn echte topatleten, ze moeten altijd fit zijn. De geleider is er daar ook altijd mee bezig. Voordat hij ’s morgens een bakje koffie neemt, verzorgt hij eerst zijn hond. Die komt altijd op de eerste plaats.”

Energie

De hondenbiatlon is een wedstrijd maar ook een gelegenheid voor de geleiders uit verschillende landen om ervaringen uit te wisselen. “De wedstrijd is ook een mooi doel om voor te trainen. Hier kun je laten zien wat je kunt presteren met je hond. Alle energie die je in de hond stopt, krijg je ook altijd terug”, aldus Willy.

Nike ligt ondertussen uit te hijgen naast zijn baas Jeffrey: “We hebben allebei afgezien en natuurlijk ons best gedaan. Maar het was vooral superleuk.”