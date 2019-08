Brabant 75 jaar bevrijd en wij zijn erbij

Iedere dag nemen we je in een artikel op onze site mee naar de ontwikkelingen op die dag in 1944. Verder hebben we aandacht voor cruciale gebeurtenissen. Zoals de Slag om de Schelde. Op zaterdag 31 augustus maken we een apart programma over wat de slag voor Brabant betekend heeft en zenden we de nationale herdenking van de Slag om de Schelde live uit op televisie.

De herdenking van de Slag om de Schelde in 2014

Een kleine twee weken later, op 11 september, herdenkt Brabant in Waalre de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. Ook daar is Omroep Brabant bij. De bijeenkomst in zowel op tv als op internet live te volgen.

Basecamp

Vanaf 14 september staan we uitgebreid stil bij Operatie Market Garden. We doen verslag van de tocht langs Hell’s Highway vanuit Sint Oedenrode. In Veghel is een basecamp ingericht waar geleefd wordt als 75 jaar geleden. Verslaggever Floyd Aanen zal een week lang ‘embedded’ zijn en berichten vanuit het basecamp.

Vanaf die week worden tientallen dorpen en steden bevrijd. In het weekend van 26 en 27 oktober staan bijvoorbeeld Bergen op Zoom, Breda en Den Bosch stil bij 75 jaar vrijheid. De herdenkingen zijn te volgen bij Omroep Brabant.

Herdenking 65 jaar bevrijding Bergen op Zoom

Vrij en bezet

Tot begin november gaat de opmars van de geallieerden verder. Dan is het grootste deel van onze provincie bevrijd. Maar niet alle Brabanders zijn van de Duitsers verlost. In het land van Heusden en Altena, bijvoorbeeld, moeten ze tot mei ’45 wachten voordat ook zij vrij zijn.

Al deze ontwikkelingen zijn bij Omroep Brabant te volgen. Op tv, radio en via onze site, sociale media en app.