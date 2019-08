Komt er nu wel of geen tweede coffeeshop in Helmond na afblazen wietproef?

"Ik ben not amused", zegt fractievoorzitter Stef Stevens van D66 in de gemeenteraad van Helmond. Reden is een raadsinformatiebrief die burgemeester Blanksma donderdag naar de raad stuurde over het afblazen van de wietproef in Helmond.

Helmond had belangstelling om mee te doen met de landelijke proef met legale wietteelt, maar werd afgewezen. De stad is nu wel uitgenodigd om controlegemeente te worden, een gemeente die vergeleken wordt met de steden waar de wietproef wél gehouden wordt. In Brabant zijn dat Tilburg en Breda.

'Nieuw afwegingsmoment'

Burgemeester Blanksma schrijft in de raadsinformatiebrief dat er nu een 'nieuw afwegingsmoment' is ontstaan wat betreft de komst van een tweede coffeeshop in de stad. Die tweede coffeeshop was volgens haar gekoppeld aan de proef met legale wietteelt.

D66 diende samen met Helder Helmond vorig jaar een motie in om een tweede coffeeshop in de stad Helmond mogelijk te maken. "Die motie werd door bijna de hele raad gedragen en wij willen dat ze uitvoering geeft aan die motie. Nu schrijft ze dat er een nieuw afwegingsmoment is ontstaan."

Dit is in het verkeerde keelgat geschoten bij de D66-fractie in de gemeenteraad, die nu vragen heeft gesteld over de brief van Blanksma. "Dat de komst van een tweede coffeeshop is gekoppeld aan de proef met legale wietteelt is een verkeerde voorstelling van zaken. Wat bedoelt de burgemeester hier nu?" vraag D66-fractievoorzitter Stef Stevens zich af.

"Maar wij vinden dat die tweede coffeeshop er moet komen en we vragen ons af welke stappen de burgemeester gaat zetten om dit te realiseren", zegt Stevens. Overigens is de burgemeester niet verplicht om uitvoering te geven aan de motie.

Beladen onderwerp

De eventuele komst van een tweede coffeeshop in Helmond is een beladen onderwerp. Lange tijd zag de stad ervan af, omdat er eerder aanslagen werden gepleegd op Carpe Diem, de shop die in 2010 de deuren opende.

De burgemeester van Helmond moest zelfs onderduiken na bedreigingen, maar of er een link was met die aanslagen is altijd onduidelijk gebleven. Carpe Diem werd gesloten.

Toenemende straathandel

De gemeenteraad wil nu toch graag weer een tweede coffeeshop in de stad, omdat de illegale straathandel toeneemt, en daarmee ook de overlast. Bovendien vindt de raad het raar dat een grote stad als Helmond maar 1 coffeeshop heeft.

Bij D66 leven nu zorgen over de uitvoering van de motie. En over de status van Helmond als controlegemeente. "Wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor een tweede coffeeshop in Helmond?"