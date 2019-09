De rijke biergeschiedenis van de brouwerij De Drie Hoefijzers in Breda herleeft in 'Brouwerskind'

Aan het voormalige hoofdkantoor van De Drie Hoefijzers aan de Ceresstraat is nog altijd goed de zien hoe belangrijk het bedrijf was. De familie Smits Van Waesberghe - eigenaar van de brouwerij - had in de Baroniestad veel macht en aanzien. Totdat het bedrijf in 1968 opging in de Rotterdamse brouwerij Oranjeboom. Een speciale theatervoorstelling geeft volgende maand een inkijkje in het voormalige Bredase bierimperium.

Volgens schrijver Peter Dictus is de voorstelling 'Brouwerskind' een theatrale audio-tour door een monumentale geschiedenis. Samen met regisseur Anouk van den Berg sprak hij met oud-medewerkers, leden van de familie Smits Van Waesberghe en andere betrokkenen bij de Bredase brouwerij.

Breda's Mannenkoor

Zo is er tijdens de voorstelling ook een rol weggelegd voor het Breda’s Mannenkoor, dat in 1865 werd opgericht door de brouwerijfamilie. Bij binnenkomst in de monumentale hal worden de bezoekers toegezongen door het 40-koppige koor. Daarna start een rondleiding, waarbij het publiek met geluidsopnames en acteurs het verhaal van De Drie Hoefijzers krijgt verteld.

Voor de theatervoorstelling zijn zeker geen decorstukken nodig, want het verhaal zit nog in de marmeren muren van het gebouw. "Tachtig procent van de voorstelling heb ik al door dit gebouw. Het vertelt zo ontzettend veel. Voor mij als regisseur is dat echt smullen", zegt Anouk van den Berg.

Rouw

De fusie met Oranjeboom en de uiteindelijke sluiting van de Bredase brouwerij in 2004 ligt volgens Dictus bij veel Bredanaars nog gevoelig. "Ik denk dat de stad Breda - zeker rond de sluiting in 2004 - echt gerouwd heeft over het verdwijnen van het biermerk. Ik hoop dat Breda door onze voorstelling weer iets terugkrijgt van die rijke geschiedenis."

Meer informatie over de voorstelling en de speeldata is hier te vinden.