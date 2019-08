Waarom Jimi Bellmartin naar het Songfestival moet: 'Wat een geluid komt er uit die man!'

Hij heeft een geweldige, authentieke stem. Hij heeft ervaring met televoting. Hij heeft de x-factor en de gunfactor. Jimi Bellmartin uit Vught, de winnaar van The Voice Senior 2018, lijkt alles in huis te hebben om ook internationaal in de smaakt te vallen. Wij zeggen: hij moet onze inzending worden bij het komende Eurovisie Songfestival!

Omroep Brabant-verslaggever en muziekkenner Paul Post weet het zeker: Jimi Bellmartin uit Vught heeft alles in huis wat een songfestivalkandidaat nodig heeft. Paul zag Jimi onlangs nog tijdens een spetterend optreden met zijn liveband: “Wat een swing, wat een soul. En dat voor een man van 70. Die moet naar het Songfestival."

Het plaatje klopt

Paul Post: "Het plaatje klopte gewoon. Een mooie band, inclusief swingende zangeressen en een charismatische zanger op het podium die zichtbaar op zijn gemak binnen de kortste tellen het publiek in zijn ban had. Je zou het een feelgood-optreden kunnen noemen. Bij The Voice Senior veroverde hij de harten van de kijkers in Nederland. Ik denk dat hij dat ook kan doen bij de kijkers in heel Europa. ”

Jimi Bellmartin, de winnaar van de The Voice Senior, ziet het wel zitten: "Je bent niet de eerste die het vraagt. Ze hebben eerst een heel knappe vent gestuurd, met een mooi nummer. Nu moeten ze een sympathieke oude man sturen, die nog fit is en een mooie stem heeft. Als ze bellen dan ben ik er klaar voor."

Kapers op de kust

Songfestivalkenner Tom van den Oetelaar deelt Pauls enthousiasme over Bellmartin: “Het zal een jaar of 20 geleden zijn toen ik een radio-uitzending voor Omroep Brabant presenteerde en hij kwam optreden. Het geluid dat uit die man komt, geweldig!” Toch denkt Tom dat het een lastig verhaal wordt: “Het Songfestival is nu hot, iedereen heeft het erover, nu het in Nederland wordt gehouden. Dus er zijn veel kapers op de kust.

Daarnaast heeft de Nederlandse deelnemer een uniek voordeel: hij of zij hoeft zich niet te bewijzen in de voorronde, maar staat direct in de finale omdat we vorig jaar gewonnen hebben. Daarom denk ik dat ook grote namen een kans durven te wagen nu.”

Wat Paul betreft, kan de zoektocht per direct gestaakt worden. Bellmartin is de ideale kandidaat: "Allereerst natuurlijk om zijn stem en zijn verschijning op het podium. Maar hij is bovenal onderscheidend in die enorme reeks acts die we te zien gaan krijgen. Een man van 70 met Molukse roots die niet als bejaardengimmick, maar als frisse soulverschijning zijn song brengt. Daarnaast is het iets totáál anders dan Duncan, wat volgens mij ook sterk is. Voorwaarde is natuurlijk wel een goeie, op maat gemaakte song.”

In stilte lobbyen

Stop dus met zoeken, we hebben hem gevonden: Jimi Bellmartin moet naar het Eurovisie Songfestival. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Tom: “Allereerst door dit niet te hard van de daken te schreeuwen. Dit artikel kan nog net, maar verder moet je vooral in stilte gaan lobbyen. Er is een kleine club bij AVROTROS die zich bezighoudt met de selectie. Songfestivalcommentatoren Jan Smit en Cornald Maas zitten daarin, maar ook radiopresentator Daniel Dekker en directeur Eric van Stade. Zij discussiëren in een groepsapp over mogelijke kandidaten en uiteindelijk komt daar iemand boven drijven met wie ze gaan praten. Het belangrijkste voor Jimi Bellmartin is nu om een goed lied te bemachtigen waarmee hij de harten van Europa kan veroveren. Het begint allemaal met een goed liedje. Of zoals Duncan Laurence het zegt: 'Music first'.“