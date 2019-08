Bram kon niet voorkomen dat zijn biseksuele vriendin zich van het leven beroofde

Bram is biseksueel en had het daar moeilijk mee. Zelf dacht hij nooit aan zelfmoord, maar een biseksuele vriendin van hem wel. “Ik probeerde haar te helpen door te praten en samen een dagboek bij te houden over hun emoties. Maar toen werd ik langdurig ziek en kon ik er niet voor haar zijn.” Toen ging het toch mis, de vriendin sprong voor de trein. “Dat hakte er enorm in.”

Bram Mooren is een van de jongeren die geportretteerd worden in een fototentoonstelling in Eindhoven. De expositie Queer gaat over zelfmoord en LHBT'ers. Foto’s van jongeren hangen in het restaurant van The Student Hotel. In een begeleidend boekje vertellen de jongeren hun verhaal.

Zijn vreselijke ervaring is voor Bram de reden om zich te laten portretteren voor de tentoonstelling. Er hangen twee foto’s van hem, een als Bram en een als Miss Moraa. Bram dost zich graag uit als dragqueen.

“Het proces van uit de kast komen, de soms negatieve reacties, gepest worden en worstelen met je identiteit. Dat zijn allemaal oorzaken waardoor LHBT-jongeren zich vaak depressief voelen.” Aan het woord is Evita Bloemheuvel van 113 Zelfmoordpreventie, die de expositie Queer organiseerde. LHBT'ers denken vijf keer vaker aan zelfmoord, dan andere jongeren. Het aantal zelfmoordpogingen ligt bij hen ook hoger.

De tentoonstelling wil laten zien dat er een uitweg is, door erover te praten met mensen in je omgeving of met 113. “Er zijn andere opties”, vertelt Bram.

113 Zelfmoordpreventie

Heb je zelf hulp nodig, of denk je weleens over zelfmoord, dan is er een speciaal telefoonnummer waarop hulpverleners te bereiken zijn. Dat kan 24 uur per dag via de website van 113 Zelfmoordpreventie of via telefoonnummer 0900-0113.