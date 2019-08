Jeroen stierf aan acute leukemie, zijn vrienden willen anderen de pijn en het verdriet besparen

"Jeroen was de sfeermaker en organisator van een grote vriendenclub in Deurne", vertelt Lea. Deze club bestaat uit zo'n dertig jongens en meiden die elkaar al kennen vanaf hun tienertijd. "De leegte die hij achterlaat is onvoorstelbaar. Het ging ook zo snel. Eind oktober voelde hij zich na de halve marathon in Eindhoven niet zo lekker en begin maart was hij overleden."

Jeroen samen met Lea toen het na chemokuren goed leek te gaan.

De vrienden willen iets doen, zodat anderen de pijn en het verdriet zoals zij dat voelen bespaard blijft. Ze richten de Stichting voor de Strijders op die geld inzamelt voor onderzoek naar acute leukemie.

Op allerlei manieren proberen ze als stichting geld binnen te halen. Eind september doen ze mee aan de Viking Obstacle Run in Duitsland. 390 kilometer rennen met 120 obstakels door water en modder. Acht vrienden rennen mee, de rest ondersteunt. Anderen kunnen financieel steunen voor het goede doel.

Jeroen was een sportieve jongen. Hij deed al vaker mee met deze Viking Run. Jeroens vrienden rennen mee met hun vriend in het achterhoofd. De aandacht voor hun stichting is daarbij een extra motivatie. "Ik ga niet mee rennen", zegt Lea. "Ik heb hem ooit met Jeroen gerend omdat me dat wel gezellig leek. Achteraf was ik compleet leeg, nat en koud en zei: 'Ik doe dit nooit meer'. Jeroen was het daarmee eens. Het voelt raar om dan toch mee te doen", legt ze uit.

Kameraadschap en avontuur

Het was de vriendschap en het avontuur die Jeroen op jonge leeftijd al aantrok bij Defensie. "Hij wist als ventje al dat hij daar wilde werken" weet Lea. Dat kameraadschap in het leger geen grenzen kent, blijkt ook na het overlijden van Jeroen. "Nog steeds staan zijn collega's paraat voor de familie en zijn vriendenclub. We krijgen ook regelmatig de vraag hoe het met ons gaat, heel fijn."

Mooie herinneringen met Jeroen links in het middelpunt. (Foto: vrienden van Jeroen)



De liefde die Jeroen moeiteloos in zijn vriendenclub stopte, komt dubbel en dwars terug. "We gaan door met nieuwe plannen. Dit weekend zijn we samen even weg. De Vinkingtocht houdt ons fysiek bezig en rond carnaval gaan we zijn favoriete zelfbedachte 'Bistefeest' weer houden vol rare fratsen en uitdossingen. Zijn overlijden heeft ons voor altijd met elkaar verbonden. Wij delen samen een groot verdriet, dat zal nooit veranderen. De club gaat door vol energie en kracht. Dat troost. Wat had hij hier graag bij willen zijn."