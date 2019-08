'Even plassen en dan de Dijk op', ruim 1400 supporters van NAC Breda op bezoek in Volendam

NAC Breda wordt vrijdagavond tijdens de uitwedstrijd in en tegen Volendam gesteund door ruim 1400 supporters. En dat is best bijzonder, want de Bredase club speelt dit seizoen niet in de Eredivisie, maar een treetje lager in de Keuken Kampioen Divisie. Een verslag via Twitter.

NAC laat ook dit seizoen weer zien over een hondstrouwe aanhang te beschikken. Ondanks de degradatie trekt de Bredase club ook dit seizoen thuis weer veel supporters naar het Rat Verlegh Stadion. NAC verkocht meer dan 13.500 seizoenkaarten. Daarmee staat de club -na de traditionele top 3 en FC Twente- op een vijfde plaats landelijk. Niet gek dus voor een club uit de eerste divisie.

Meer dan 1400 supporters

Maar ook bij de uitwedstrijden spreekt NAC een woordje mee. Zo was bij de eerste wedstrijd in Dordrecht het gastenvak uitverkocht. Vrijdagavond in en tegen Volendam wordt er nog een schepje bovenop gedaan, het maximale aantal van 1400 kaarten voor de zogenaamde buscombi zijn uitverkocht. En dan komen er ook nog supporters op eigen vervoer, wat eigenlijk niet mag.

1400 supporters is overigens het hoogste aantal tot nu toe in dit seizoen in heel het betaalde voetbal. Feyenoord nam eerder 1250 fans mee naar Heerenveen.

Geen koploper bij uitwedstrijden

NAC deed het vorig seizoen qua supportersaantallen ook goed bij uitwedstrijden, maar is niet de koploper in Brabant. Daar moest de club PSV en Willem II voorlaten. De Eindhovenaren namen gemiddeld 730 en de Tilburgers 545 fans mee naar uitduels. NAC bleef in het degradatiejaar steken op gemiddeld 405.

25 bussen vol

De eerste van de vijfentwintig bussen met NAC-supporters zijn vrijdagmiddag om 15.00 uur vanaf het Rat Verlegh stadion in Breda vertrokken. "Die zetten we in Volendam vlak bij het stadion af in de Plutostraat", zegt supporterscoördinator Gijs Kluft. "Daar kunnen ze dan even plassen en daarna hup de De Dijk op om een pilsje te pakken."