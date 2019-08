Wil ruimde 28 jaar rommel op in Den Bosch en gaat met pensioen, 'De stad gaat hem missen'

Zijn laatste werkdag begon als iedere andere werkdag: peuken, lege blikjes en andere rotzooi opruimen in de Kerkstraat. Maar terwijl hij daarmee bezig is, verzamelen zijn collega's zich voor het stadhuis. Want daar wordt Hulsman straks met de 'Binnenstad Brigade' ontvangen door wethouder Van der Geld. Maar zelf weet hij nog van niks.

"Dit is mijn laatste werkdag en dit zijn de laatste loodjes. Het doet me wel iets dat ik ermee ga stoppen. Maar ik blijf natuurlijk gewoon hier bijna dagelijks komen, want ik ken hier zoveel mensen. Ik kan Den Bosch niet missen. Of ze moeten me wegdragen, maar dan kom ik toch nog terug."

Bekende Bosschenaar

Het zal even wennen zijn voor veel binnenstadbewoners en bezoekers. Want Wil werd de afgelopen jaren een beetje een 'Bekende Bosschenaar'.

"Den Bosch gaat Wil missen", zegt een van de aanwezige collega's. "Want hij kent bijna iedereen in Den Bosch en andersom is dat ook zo." Want de schoonmaker houdt van een praatje en is gek op dieren. Zoals Guusje, de teckel van een binnenstadbewoner die ook even langs komt.

"Iedere ochtend als ik mijn hond uitlaat, zoekt ze Wil op, want dan weet ze dat zij een koekje en een aai krijgt. Ze is helemaal gek op Willie. Na vandaag moet ik haar voortaan dus zelf een koekje geven."

Het hele gezelschap gaat daarna het stadhuis in, waar na de koffie en de chocoladebollen wethouder Van der geld het woord neemt. Namens Den Bosch bedankt hij Wil voor zijn jarenlange werk en waardevolle aanwezigheid in Den Bosch. Als cadeau krijgt hij een naambord van het 'Wil Hulsman Plein."

Hulsman zelf is er beduusd van. "Ik wist natuurlijk wel dat deze dag anders dan anders zou worden. Maar dit had ik allemaal niet verwacht. Het is prachtig."