'Kibbelende' gidsen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog fietsen met je mee in Den Bosch

‘Linie 1629’ is een route van 49 kilometer door Den Bosch, Heusden, Sint-Michielsgestel en Vught en volgt de restanten van de aangelegde dijken, militaire werken en gaat langs de meest belangrijke plekken van het Beleg van 's-Hertogenbosch.

De vier gemeenten zijn zuinig en trots op dit erfgoed en werken nauw samen om dit ook onder de aandacht te houden. Dat resulteerde eerder al in de aanleg van de fietsroute, die binnenkort aangevuld wordt met de bijzondere routegids-app.

Begeleid door hoofdredacteuren uit de zeventiende eeuw

Jan van Hilten en Abraham Verhoeven zitten tijdens de route op je bagagedrager. Figuurlijk gezien, zullen je daarmee op die route begeleiden en informeren., via je smartphone. Beiden waren zo’n 400 jaar geleden hoofdredacteur van een krant en zijn digitaal tot leven gewekt in de app ‘Linie 1629’. Ze vertellen de geschiedenis van het Beleg van ’s-Hertogenbosch, maar wel vanuit hun eigen perspectief. De één met de Spaanse invalshoek, de ander met de Nederlandse.

De dialogen van deze gidsen zijn gebaseerd op echte teksten van hun kranten destijds. Rob Braam is als vrijwilliger van Erfgoed 's-Hertogenbosch de archieven ingedoken en wist de historische kranten te achterhalen en te ‘hertalen’ naar deze tijd.

De vier samenwerkende gemeenten hebben de app laten maken in samenwerking met ontwerpbureau ‘Wij Doen Dingen’. Gevestigd in de oude Lutherse Kerk in Den Bosch, naast het Noordbrabants museum, worden daar hippe, innovatieve en grappige toepassingen ontworpen en gemaakt. Zoals deze interactieve app, waarbij de geschiedenis vertaalt wordt naar het heden.

Twan van Lierop is art director bij ‘Wij DoenDingen’ en trots op hun nieuwste product. “Wij maken graag mooie dingen, maar ook met een maatschappelijke impact. Zoals met dit Linie 1629-project, waarbij de historie letterlijk op straat ligt en wij het meer zichtbaar maken.”

Fakenieuws

Bewust is gekozen om de fietsroute digitaal te laten begeleiden door twéé gidsen. Ieder met hun eigen perspectief. Van Lierop vertelt waarom.

“Het zijn twee courantiers die je over het Beleg van Den Bosch vertellen en hoe zij dat ervaren hebben. De één is van de Spaanse kant en de ander van de Nederlandse kant, dus hun bevindingen zijn niet altijd hetzelfde. Ze gaan soms ook met elkaar in discussie. Waar de één het heeft over duizend soldaten, zegt de ander honderd soldaten. Ook toen was er ‘fakenieuws’. Door hun kun je op locatie de geschiedenis ervaren en zelfs soms stelling nemen.”

De app begeleid je dus op de fietsroute in het historische buitengebied van Den Bosch. Via een kaart of wegbewijzering kom je bij de punten die een belangrijke rol hebben gespeeld. Daar aangekomen krijg je een verhaal door die twee gidsen over die plek en wat daar heeft afgespeeld.

Op 9 september gaat de app in werking op een bijeenkomst waarbij de provincie en de vier betrokken gemeenten een convenant tekenen over verdere samenwerking voor de ‘Linie 1629’-route. Meer info lees je opwww.erfgoedshertogenbosch.nl/linie1629