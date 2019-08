Dakota langs de A50 om gesneuvelde jongens te eren: 'Zij stierven jong voor onze vrijheid'

Vrachtwagens die voorbijrijden, toeteren af en toe enthousiast als ze het nagemaakte vliegtuig zien. Het valt dan ook niet te missen voor automobilisten.

Initiatiefnemer Martien Leenders is blij met de reacties vanaf de snelweg: "Op deze is gevochten voor onze vrijheid. Daarbij kwamen alleen al in de omgeving van Son, Best en Veghel 400 jongens van rond de 18 jaar om het leven. Ik ben nu zelf 82 jaar oud en heb een heel mooi leven gehad. Maar deze jongens stierven jong voor onze vrijheid. Ze moesten het opnemen tegen zwaar bewapende Duitsers."

'Iets kleiner dan het origineel'

Martien kreeg veel steun van ondernemers om van zijn droom werkelijkheid te maken en een een replica van een Dakota langs de snelweg te zetten. Eén bedrijf verscheurde zelfs de rekening, toen Martien wilde betalen. De plek langs de A50 vindt Martien perfect. Niet alleen omdat veel mensen het vliegtuig dan zien, maar ook omdat het daar veel beter tot zijn recht komt, dan ergens in het dorp: "Hier kan je de Dakota op afstand in zijn volle breedte zien".

De namaak-Dakota is iets kleiner dan het origineel. Wat wel echt is, zijn de propellers. Die komen van een Dakota die zou worden gebruikt voor de musical Soldaat van Oranje. Maar zover kwam het niet omdat het vliegtuig tijdens het vervoer crashte tegen een viaduct.

De replica van de Dakota om onze bevrijders te eren staat minimaal één maand langs de A50 tussen Son en Sint-Oedenrode.