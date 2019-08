Opnieuw ongeluk op gevaarlijke N640, motorrijder na botsing met bestelbusje naar het ziekenhuis

Een motorrijder is vrijdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een bestelbusje op de N640 bij Hoeven. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De provinciale weg N640 staat bekend als erg gevaarlijk. Vorig week nog meldde Omroep Brabant dat na een groot aantal ongelukken voor omwonenden de maat meer dan vol is.

Ambulancepersoneel was vrijdagavond lange tijd bezig met het behandelen van de gewonde motorrijder. Uiteindelijk werd het slachtoffer met de toegesnelde ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motorrijder was aanspreekbaar, maar meer is niet bekend. De betrokken automobilist raakte niet gewond.

Een van de gevaarlijkste wegen

Vorige week woensdag raakte een fietser zwaargewond na een botsing met een bestelbusje op dezelfde weg, ook bij Hoeven. En het ging al heel veel vaker mis op de N640. Met tachtig ongelukken en vijftien gewonden in vijf jaar tijd is de provinciale weg tussen Oudenbosch en Etten-Leur een van de gevaarlijkste wegen van Brabant.

LEES OOK: 'Hoeveel ongelukken moeten er nog gebeuren?', omwonenden willen dat N640 écht veiliger wordt

"Auto's en vrachtwagens denderen hier maar door. Wanneer mensen willen oversteken, staan ze gewoon vijf of tien minuten te wachten. Op een gegeven gaan ze dan maar lopen terwijl het eigenlijk onverantwoord is", vertelde buurtbewoner Jan Wijnen vorige week. Buurtbewoners gaven aan deze week een brandbrief met handtekeningen naar de gemeente en de provincie te sturen, in de hoop dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd.