Aangifte tegen student die glas bier met goudvis opdronk

In het filmpje, dat te zien is op Dumpert, zie je een jongen met in zijn rechterhand een glas bier. Er wordt afgeteld en het bier, inclusief goudvis, verdwijnt in één keer in zijn keelgat, waarna hij die doorslikt. Zijn vrienden zijn erg trots op de jongen en belonen hem met een luid applaus, zo is in het filmpje te zien.

'Geen grap'

Dit gedrag is buiten alle proporties en hoort niet thuis in een beschaafde samenleving, aldus een woordvoerder van de Vissenbescherming. "Het is bij wet verboden dieren zonder redelijk doel pijn te doen of in hun welzijn te benadelen. Daarvan is hier duidelijk sprake. Een levende vis opdrinken en dit filmen is geen grap. Het is wreedheid tegen een dier, nota bene voor de lol en dat is onacceptabel."

'Een rare studentikoze actie' noemde Fontys-directeur Piet van Ierland de actie van de SPECO-student eerder op vrijdag. "Het is een beetje dom, maar jongens van die leeftijd doen dat."

'Uitnodiging tot herhaling'

De Vissenbescherming is ook kwaad op Van Ierland. "Hij verergert de situatie door dit gedrag te bagatelliseren. Daarmee vergoelijkt en valideert hij het wangedrag wat uitnodigt tot herhaling.“