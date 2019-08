'We hebben de zomer van 2018 verslagen', deze zaterdag wordt de zestiende tropische dag dit jaar

"De zomer sluit in stijl af", vertelt Jordi Huirne van Weer.nl. De temperatuur in Brabant kan zaterdag - de laatste dag voordat de meteorologische herfst ingaat - oplopen tot 30 graden.

"Op sommige plekken, bijvoorbeeld in Volkel, kunnen we de zestiende tropische dag van deze zomer noteren", vertelt Huirne. "Daarmee hebben we de zomer van vorig jaar 'verslagen.' Toen had Volkel 'maar' dertien tropische dagen."

Het nieuwe normaal

Voor mensen die blij zijn dat de hitte na zaterdag verdwijnt, heeft Huirne slecht nieuws. "Dit is toch een beetje het weer waar we in de toekomst naartoe gaan: zomers met heel veel hittepieken - zoals dit en vorig jaar - gaan toch wel een beetje het nieuwe normaal worden in Nederland door de klimaatopwarming. Een hittegolf die vroeger best bijzonder was, hebben we nu jaarlijks of zelfs drie keer in het jaar."

Koelere lucht

Zaterdagavond en -nacht trekt een koudefront over de provincie en koelt het af tot vijftien graden. Achter dit front stroomt koelere lucht binnen. Zondag wordt het nog maar een graad of 20 in Brabant. "Ja, het weerbeeld houdt zich keurig aan de meteorologische kalender", lacht Huirne.

"Het weerbeeld is zondagmiddag niet eens zo heel slecht: de ochtend begint een beetje grijs, met misschien nog een buitje. Maar in de middag komt de zon weer tevoorschijn en is het op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de middag kan er lokaal wel een lokale regen- of onweersbui ontstaan. Houd dus als je gaat barbecueën even de lucht in de gaten! Zeker aan het eind van de middag."