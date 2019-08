Derde hittegolf van dit jaar in de regio Eindhoven: 'Zeer bijzonder'

In Eindhoven en omgeving is de derde regionale hittegolf van 2019 een feit. Kort na twaalf uur wees de thermometer 30 graden aan. Dat betekende de derde tropische dag achter elkaar. In combinatie met de zomerse dagen (meer dan 25 graden) ervoor mag de regio Eindhoven opnieuw een hittegolf bijschrijven.

Eind juni en eind juli zorgden zomerse en tropische dagen ook al voor twee regionale hittegolven, één landelijke hittegolf en een nieuw temperatuurrecord.

LEES OOK: Hittegolf komt eraan: 'Vijf dagen boven de dertig graden'

Een zomerseizoen met drie regionale hittegolven is zeer bijzonder, aldus Meteogroup. Ook in 2006 waren drie regionale hittegolven te vinden.In 1994 telde het Limburgse Arcen drie hittegolven en in 1995 waren dit er zelfs vier. In 1947 kwam het zelfs tot vijf hittegolven, wat nog steeds het record is.

LEES OOK: Hittegolf midden in de nacht een feit, nu kans op superhittegolf