Dorpsicoon Cor van de Ven overlijdt tijdens feestelijke plaatsing van houten molenromp in Vinkel

Het had zaterdag een feestelijke bedoening moeten zijn: het plaatsen van de houten molenromp van Molen De Zwaan in Vinkel. Maar het werd een festiviteit met een verschrikkelijk zwart randje. Dorpsicoon Cor van de Ven kreeg een hartstilstand toen hij net bij de molen was gearriveerd. Reanimatie mocht niet meer baten.

Iedereen in Vinkel kende Cor van de Ven wel. Hij runde er jaren café Den Driehoek, de plek in Vinkel voor een lekker biertje. En ook al nam zijn zoon het vijftien jaar geleden over, Cor was er nog bijna dagelijks te vinden. Hij werkte mee en maakte een praatje met de klanten. Een échte kastelein. "Het is verschrikkelijk. Iedereen kent hem", vertelt Jan van der Lee van de stichting Vinkelse Molen.

'Geen zin meer'

Het dorp liep zaterdag uit voor de plaatsing van de 25 ton wegende houten molenromp van De Zwaan. Dat had een feestelijke bedoening moeten worden. "We hadden bij de molen wat tentjes gezet", vertelt Jan. "Daar konden onze vrijwilligers en andere bezoekers wat drinken en een pilsje pakken."

Ondanks dat de stichting niet echt ruchtbaarheid aan de plaatsing had gegeven, was er toch behoorlijk wat aanloop van mensen. "Er waren ook nog wat mensen die een toespraak hadden geschreven, maar dat is allemaal afgezegd. Het gaat niet door. We hebben er geen zin meer in."

Vijf jaar geleden gebeurde er ook al iets vergelijkbaars. Toen de eerste schop van de molen in de grond ging, overleed de voorzitter van de stichting Vinkelse Molen. Dat was de broer van Jan. "Dat was heel toevallig ook op 31 augustus."

De plaatsing van de molenromp was fase drie van de bouw van de molen. Hierna zijn er nog twee. "Bij fase vier worden de tandwielen geplaatst en bij fase vijf komt de kap erop. De laatste twee fases hebben we uitbesteed aan echte molenbouwers." In september 2020 moet de molen helemaal klaar zijn.

