Uitslaande brand houdt brandweer urenlang bezig op landgoed Haarendael in Haaren

De brandweer bestreed het vuur met meerdere eenheden. De rook was tot in de verre omtrek te zien. Volgens een woordvoerder van de brandweer veroorzaakte de rook geen overlast voor de omgeving. Er werd wel gewaarschuwd dat het bluswerk 'nog enige tijd in beslag zou nemen'. Uit de directe omgeving werden brandweerkorpsen, onder meer uit Eindhoven en Den Bosch, opgeroepen om te assisteren bij het bluswerk.

De woordvoerder van de brandweer liet weten dat het klooster in brand stond, maar de aangrenzende gebouwen geen gevaar leken te lopen. De brandweer liet het pand gecontroleerd uitbranden. Over de oorzaak en de exacte omvang van de brand kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Weg vrij voor hulpdiensten

De gemeente Haaren adviseerde via Facebook ramen en deur te sluiten en de ventilatiesystemen uit te zetten. Ook riep de gemeente op om niet naar Haarendael te komen, zodat de weg vrij zou blijven voor de hulpdiensten. Op de Rijksweg in Udenhout botste een auto tegen een brandweerwagen die op weg naar de brand in Haaren.

Het landgoed Haarendael dateert uit 1836 en is een rijksmonument. Het landgoed was lange tijd een seminarie, een opleidingsinstituut voor geestelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers gebruikt als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het pand in handen van de Stichting Haarendael. In het gebouw woonden mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 verhuisden de bewoners en kwam het gebouw leeg te staan. In oktober 2018 werd in een deel van het pand een drugslab aangetroffen.

