'Astronaut-gouverneur' brengt bliksembezoek aan Bergs ereveld

Ze vloog als astronaut door de ruimte, mocht de koningen van Nederland en België toespreken en ze is de vertegenwoordiger van 'Her Majesty The Queen' in Canada. Zaterdagmiddag kon ze eventjes naar Bergen op Zoom. Voor een bezoek aan de grote Canadese oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg.

"Entire villages in Zeeland and West-Brabant were destroyed", zei Julie Payette eerder op de dag in een indrukwekkende speech in Terneuzen. 'Big things happened here'. Ze stond op het podium voor de koningen van Nederland en België en vertegenwoordigers van diverse landen die meevochten in de Slag om de Schelde. Payette noemde de Slag om de Schelde 'de hel op aarde'.

Ze zei dankbaar te zijn met de erkenning die de Canadezen hebben gekregen. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was de Slag om de Schelde onbekend. Pas de laatste jaren hebben Nederland en Canada er samen aan gewerkt dat er meer aandacht is gekomen voor de gebeurtenissen van herfst 1944. Voor de gouverneur zijn de banden tussen beide landen versterkt.

Het bliksembezoek aan de begraafplaats in Bergen op Zoom was kort van tevoren gepland. Zaterdagmiddag stond er ineens een grote stoet met auto's voor de poort en politiemotoren. Frank Petter met zijn kabinetschef wachtten ze op en lieten ze het enorme ereveld zijn, terwijl van een afstandje militairen in uniform. Het was ingetogen. Geen interviews, geen drukte. Gewoon alles op je laten inwerken. En dat deed ze, na een groet aan het enorme kruis op de begraafplaats waar 986 Canadezen rusten.

Tegen de burgemeester zei ze dat ze 'diep onder de indruk was'. Ze overhandigde hem nog haar officiële penning als commander-in-chief, een van haar vele titels.

Julie Payette was astronaut van 1992 tot 2013. Ze vloog twee missies met de Space Shuttle en werkte ook bij de NASA in Amerika. In 2017 is ze door premier Trudeau benoemd als gouverneur generaal, de hoogste vertegenwoordiger van het staatshoofd in Canada, Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië.