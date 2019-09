Insluiper slaat toe in Vught en Den Bosch: man staat tot drie keer toe oog in oog met bewoners

Een insluiper die zaterdagmiddag tot drie keer toe oog in oog stond met bewoners van huizen in Vught in Den Bosch, is later die middag aangehouden. Agenten wisten de 22-jarige verdachte aan te houden nadat hij achtereenvolgens aan de Prinsenhage in Vught en de Willem van Oranjelaan en de Vughterweg in Den Bosch toesloeg.

In een huis aan de Prinsenhage in Vught werd de man overlopen door de bewoonster. Ze zag plots een man in haar woonkamer staan. Met haar portemonnee vluchtte de insluiper haar huis uit. De vrouw belde de politie en kon een goed signalement geven.

Er werd een Burgernetmelding verspreid en agenten gingen op zoek naar de man. Even later kreeg de politie twee meldingen van insluipingen aan de Willem van Oranjelaan en de Vughterweg in Den Bosch. De bewoner van het huis aan de Willem van Oranjelaan wist de insluiper zelfs op de foto te zetten. Dit voordat hij zonder buit zijn huis uit vluchtte.

Gerommel in woonkamer

Even later hoorde een bewoonster van een huis aan de Vughterweg gerommel in haar woonkamer. Ze nam een kijkje en zag een onbekende man in de kamer staan. Ook hier nam de insluiper zonder buit de benen.

In de buurt van de Vughterweg werd de verdachte vervolgens rond vijf uur door agenten gespot en aangehouden. Hij zit nog vast.