Kapel Haarendael en historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog gered van verwoestende vlammen

Van het statige gebouw op landgoed Haarendael blijkt een dag na de uitslaande brand weinig over. Maar de kapel kon gered worden. "We hebben een paar doorgangen naar het grote gebouw opengebroken", legt Huveneers uit. "Zodat we een scheiding konden maken tussen de kapel en de rest van het complex. Daardoor konden we met water de boel afschermen. Anders was het vuur waarschijnlijk doorgeslagen."

Vuur verspreidde zich razendsnel

Al het historische materiaal dat in de kapel leg, is ook behouden gebleven. "Evenals de spullen die nog in de galerijen lagen, vanwege de herdenking van 75 jaar bevrijding", vertelt Huveneers. "We hebben vitrines opengebroken en zo die spullen uit de Tweede Wereldoorlog ook allemaal kunnen redden."

Deze spullen zijn zondagmiddag overgedragen aan de stichting Vriendenkring Haaren 40-45.

Beveiliging en hekken

Het vuur bij Haarendael werd zaterdagavond rond zes uur 's avonds ontdekt. Het duurde uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer heeft inmiddels een idee waar de brand is begonnen, aan de voorkant van het gebouw. Via de zolder verspreidde het vuur zich vervolgens razendsnel door het gebouw.

Rond twee uur zondagmiddag zou het vuur volledig onder controle moeten zijn. Om nieuw onheil bij het complex te voorkomen komt er beveiliging bij het gebouw en er worden hekken geplaatst.