Ongeneeslijk zieke Rob liep nog één keer Tilburg Ten Miles: 'Koude rillingen van al het applaus'

"Ik ben moe en mijn energie is op, maar ik zit nog wel vol adrenaline." Dat vertelt de 54-jarige Rob van Engelen zondagavond, thuis op de bank in Son en Breugel. Enkele uren eerder had hij zijn hartenwens, nog eenmaal de Tilburg Ten Miles lopen, vervuld. "Ik was te ziek om de volledige afstand te lopen. Ik heb alleen de laatste vijf kilometer gelopen."

En dat deed Rob niet alleen. Nadat hij in juli het slechte nieuws kreeg dat zijn ziekte huidkanker niet meer te genezen was, zette hij alles op alles om nog één keer de Ten Miles in Tilburg te lopen. Daarnaast trommelde hij familieleden, vrienden en collega’s op om samen te lopen en geld op te halen voor onderzoek naar kanker. "Het is niet meer voor mij, maar voor de mensen na mij", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

"Onderweg heb ik me laten leiden door het publiek. We werden als grote groep toegejuicht en we kregen volop applaus van het publiek", beschrijft Rob het enthousiasme langs de kant van de weg. Kort na het slechte bericht was Rob ‘flink uit het lood geslagen’. "Maar ik ben niet iemand die op de bank gaat zitten en voor zich uit gaat staren. Natuurlijk heb ik mijn slechte momenten, maar dan word ik door mijn kinderen en vriendin er doorheen geholpen."

Levensverlengende therapie

Inmiddels is hij begonnen aan immuuntherapie. Rob heeft er al twee behandelingen opzitten, later deze week volgt een derde behandeling. “Het is levensverlengend en er is een kans van zestig à zeventig procent dat het aanslaat”, vertelt Rob.

Tijdens het hardlopen denkt hij niet aan zijn ziekte, therapie of ziekenhuisafspraken "Ik heb alleen maar genoten. Na afloop werden we in de Koepelhal met applaus ontvangen. Indrukwekkend. Ik kreeg er koude rillingen van. Dat zijn mooie momenten. En ook mooie herinneringen voor mijn kinderen en mijn vriendin."