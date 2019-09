90.000 euro geboden op Bobslee-karretje van de Efteling

Het Bobslee-karretje dat in juli door Eftelingdirecteur Fons Jurgens te koop werd gezet op Marktplaats in verband met de sluiting van de bobsleebaan, heeft voor duizenden reacties en biedingen gezorgd. Het hoogste bod: 90.000 euro. Wie de bieder is, maakt de Efteling komende week bekend. Het geld gaat naar Villa Pardoes.

Tot groot verdriet van alle die-hard fans is 'de Bob' sinds afgelopen zondag verleden tijd. Als troost zette Eftelingdirecteur Jurgens in juli één bobslee karretje op Marktplaats. "De veiling is sinds zondagavond gesloten en er zijn bijna tweeduizend reacties op binnen gekomen. Zowel op Marktplaats als op de Vlaamse variant www.tweedehands.be", vertelt woordvoerster van de Efteling Nina Hawinkels.

Negentigduizend euro

Het hoogste bod is negentigduizend euro. Wie de bieder is, wil de Efteling nog niet bekendmaken. "Het is in ieder geval iemand die zeer geïnteresseerd is in het karretje want er is door die persoon verschillende keren geboden. Of het iemand uit Nederland of België is, kan ik ook nog niet zeggen. Ik vermoed iemand uit Nederland omdat de meeste biedingen door Nederlanders zijn gedaan", aldus Hawinkels.

Bijna een ton gaat er dus neergeteld worden voor het klassieke Bobslee-karretje. Hawinkels: "En daar zijn we heel erg blij mee omdat dat bedrag volledig naar Villa Pardoes gaat." Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen die daar samen met hun ouders, broertjes en zusjes een week lang gratis vakantie hebben.

Dat de bobsleebaan zou gaan sluiten is al sinds oktober 2018 bekend. Na de nodige problemen was de baan noodgedwongen voor langere periodes uit de roulatie. Vervolgens besloot de directie dat 'het oude beestje' zijn beste tijd -de Bob heeft 34 jaar dienst gedaan- had gehad.

Nieuwe achtbaan in 2020 gereed

De eerste voorbereidingen voor de sloop van de bobbaan en de bouw van de nieuwe achtbaan, de Max & Moritz, zijn begonnen. Deze nieuwe attractie gaat de Efteling 15 miljoen euro kosten en opent als het goed is in het voorjaar van 2020.

