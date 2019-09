Blinden kunnen het Markiezenhof niet zien, maar tegenwoordig wel voelen

"Dit was een grote uitdaging, vooral ook omdat het zo precies moet zijn", aldus Leon. De beeldend kunstenaar werkte ruim achthonderd uur aan de maquette. "Het is fascinerend om te doen. De daken, de steentjes, de bomen en alle structuren in het gebouw. Dit is zo mooi om na te maken."

Braille

De maquette krijgt een plekje op het binnenplein naast de hoofdingang van het museum. Naast de maquette komt een tekst in braille waar de geschiedenis van het monument op staat. Het bronzen kunstwerkje is een geschenk aan de stad van de plaatselijke Lions Club die vijfentwintig jaar bestaat."

Kunstenaar Leon Vermunt legt de laatste hand aan de maquette van het Markiezenhof. (Foto: Erik Peeters)

Roosendaler Leon Vermunt heeft een bijzondere band met het Markiezenhof. "Ik heb zevenentwintig jaar in Halsteren gewoond en dan ben je aangewezen op Bergen op Zoom. Ik vind het een schitterend bouwwerk, niet alleen om na te maken maar ook om er doorheen te lopen en te beleven."

Karakteristiek

Vermunt is bekend van grote beelden (Tullepetaon) en sculpturen. Een maquette bouwen is nieuw voor hem. Hoewel niet helemaal: "Als kind heb ik ook een elektrische trein gehad en van die Falkkhuisjes in elkaar gezet. En er zijn volwassen kerels die dat nog steeds doen. Op de een of andere manier denk ik dat bouwen en auto’s voor jongens heel karakteristiek is."

De maquette heeft prachtige details. (Foto: Erik Peeters)

Omdat het mini-paleis in brons is gegoten, moest Leon soms wat 'smokkelen' met details. "Op het Markiezenhof staan veel uitsteeksels zoals de zeeridder op de toren. Dat kan makkelijk afbreken en daarom moest ik scherpe punten weg laten. Maar het gaat uiteindelijk om het karakter en de typische bouwstijl."

Zeeriddder

Voor de liefhebbers heeft Leon de karakteristieke zeeridder nog apart in brons gegoten. Een maquette van de maquette ontbreekt. "Dat werd me iets teveel gepriegel. Ik heb de sokkel gemaakt en dat vind ik al heel wat. Ik ben trots op het resultaat."

Volgende maand wordt de maquette onthuld bij het Markiezenhof.