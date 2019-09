Gesteggel rond Stint verdeelt kinderdagverblijven: blijven gebruiken of voor altijd weg doen?

“Het gaat om vertrouwen en zolang er geen duidelijkheid is gaan wij onze Stint niet laten ombouwen.” Directeur Hindrik Schuurman van kindercentrum Kindertuin in Noordoost Brabant is niet te spreken over de ontwikkelingen rondom de elektrische bolderkar. Directeur Wilma Hendrix van kinderdagverblijf Kiddy in Dongen staat daar totaal anders in en staat te popelen om de Stint weer te gebruiken.

Kindercentrum Kindertuin maakte in Liempde, Boxtel en Heeswijk-Dinther nog maar twee maanden gebruik van het vervoersmiddel toen vorig jaar het dramatische ongeluk in Oss gebeurde. Hindrik Schuurman loopt nog met veel vragen rond en hij moet nog overtuigd worden of de ‘nieuwe’ Stint veilig is. “Ik vind het belachelijk hoe het allemaal gaat. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Toch moest de Stint van de weg en nu mag deze straks misschien de weg weer op zonder dat de oorzaak van het ongeluk bekend is. Ik wil weten of de Stint nog wel veilig is. Het frustreert mij.”

Stint naar de fabrikant

Wilma Hendrix liet zich al snel overtuigen om haar elektrische bolderkar te laten ombouwen naar de ‘nieuwe’ Stint. Ze heeft nooit problemen ondervonden en heeft zich zelfs met de brancheorganisatie ingezet voor de terugkomst van het vervoersmiddel. “Er is nooit gezegd dat de Stint onveilig was of iets mankeerde. Nu heeft zelfs de overheid ernaar gekeken en er wordt gezegd dat deze Stint veilig is. Dan vertrouw ik daarop.” Wilma Hendrix heeft haar vier Stints al naar de fabrikant gebracht om deze te laten ombouwen.

De Stint is duurzaam. Dit vinden wij heel erg belangrijk.

Bij Hindrik Schuurman staat veiligheid voorop, maar ook het plezier van de kinderen. “De Stint was niet alleen functioneel, maar de kinderen vonden het ritje ook zo leuk. Het geluk van de kinderen is weggenomen, want de Stint is een fantastisch vervoersmiddel. Een busje is lang niet zo leuk en is slecht voor het milieu.” Ondanks deze reden houdt Hindrik Schuurman er rekening mee dat hij de elektrische bolderkar niet meer gaat gebruiken.

“Het gaat om vertrouwen en zolang er geen duidelijkheid is over het ongeluk in Oss, ben ik niet overtuigd en gaan wij onze Stint niet laten ombouwen.” De directrice van kinderdagverblijf Kitty staat daar anders in. “Een persoonsbusje is nog onveiliger en een Stint is duurzaam. Dit vinden wij heel erg belangrijk.”

Ik vraag me af of het terecht is dat ik de kosten moet gaan betalen.

Als kindercentrum Kindertuin toch de keuze maakt om de Stint te laten ombouwen komt daar nog een hele hoop bij kijken. Zo mogen er uiteindelijk in 2020 nog maar acht in plaats van tien kinderen in het bakje. Begeleiders moeten een verplichte rijvaardigheidstest doen en er moeten veilige routes gekozen worden. Deze aanpassingen demotiveert de keuze van Hindrik Schuurman.

“Er zijn alleen maar meer beperkingen bijgekomen. We moeten veilige routes rijden, maar zouden we dat niet al doen? De kosten worden zo hoog. Ik vraag me af of het terecht is dat ik de kosten moet gaan betalen. Ik maak me ernstige zorgen.” Per Stint kost het drieduizend euro om deze te laten ombouwen. “Kosten zijn onoverkomelijk. Dat moet je accepteren”, zegt Wilma Hendrix overtuigend.

Ombouwen Stint

Bij het ombouwen van de Stint worden bepaalde onderdelen van de Stint gebruikt voor de nieuwe elektrische bolderkar, er komen vernieuwde onderdelen en de eigenaar krijgt hetzelfde bakje terug. Het doel van de fabrikant was dat de Stint na de zomervakantie de weg op kon gaan. Dit is niet gelukt, want de 'nieuwe' Stint is nog niet goedgekeurd bleek donderdag. De eigenaar van de fabrikant verwacht dat hij de Stint nog deze maand opnieuw naar de RDW kan sturen voor de testen.

