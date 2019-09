Van Gogh maakt de sombere onderkant van de Helmondse Traverse weer wat fleuriger

HELMOND -

Vincent van Gogh is natuurlijk een grootmeester. En dus is het geen sinecure om werk te maken geïnspireerd op zijn schilderijen. Maar illustrator Ilse Weisfelt greep de opdracht met beide handen aan. Ze schildert vier pilaren aan de onderkant van de Traverse in Helmond vol. Vrijdag 6 september wordt de mural officieel onthuld.