Henk is kapot van brand op landgoed Haarendael, waar hij als vrijwilliger werkt: 'Het doet me veel'

De tijdelijke expositie over het Englandspiel, waarbij de Duitsers dankzij gestolen codes valse informatie naar de geallieerden konden sturen, zou aanstaande zaterdag plaatsvinden, in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding. Maar na de brand van zaterdag staat het gebouw op instorten. Het terrein is niet eens meer toegankelijk. Een enorme klap voor Henk.

“Het doet me heel veel”, vertelt hij zeer geëmotioneerd aan Omroep Brabant. “Het enige dat over is, is de kapel en het atrium, de verhoorkamer en de dokterskamer.” De belangrijkste spullen stonden gelukkig in het gespaarde deel van het landgoed. Maar de tentoonstelling over het Englandspiel is waarschijnlijk helemaal weg. Het gaat onder meer om parachutes en verstuurde kaarten.

Geluk bij een ongeluk

Wonder boven wonder is het archief met dossiers van alle oud-gevangenen nog wel gespaard. Henk bewaarde het thuis, omdat hij het aan het digitaliseren was. Mappen vol met oude kampkranten, handtekening van gijzelaars en persoonlijke correspondentie: het is er nog. En dat geeft hem moed om gewoon door te gaan.

“Het is puur toeval dat de dossiers bij mij thuis stonden”, vertelt hij. “Als ze daar waren gebleven, hadden ze waarschijnlijk waterschade opgelopen. Er zijn ook spullen uitgeleend aan het Noordbrabants Museum, dus die zijn er ook nog.”

Over de oorzaak van de brand is nog altijd weinig duidelijk. De brandweer vermoedt dat het vuur op één plek, bij de hoofdingang op de eerste verdieping, is begonnen.

Van seminarie naar drugslab

Het rommelde al langere tijd rondom Landgoed Haarendael. Het dateert uit 1836 en is een rijksmonument. Lang was het een seminarie, een opleidingsinstituut voor geestelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers gebruikt als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het pand in handen van de Stichting Haarendael.

In het gebouw woonden toen mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 verhuisden de bewoners en kwam het gebouw leeg te staan. In oktober 2018 werd in een deel van het gebouw een drugslab aangetroffen.

Er was al eens ingebroken en pas geleden werd er brand gesticht. Vugts wil nu dat antikraakbewoners het landgoed bewaken na de verwoestende brand van zaterdag.