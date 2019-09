Mensensmokkelaar opgepakt na vondst van vijf verstekelingen in vrachtauto

De chauffeur is opgepakt. (Foto: Anthony Decock/De Kort Media)

De chauffeur van de vrachtwagen waarin maandag bij Dinteloord vijf verstekelingen werden gevonden, is aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Marokko. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

De vrachtwagen met koeltrailer reed vanuit België via de A4 Nederland binnen. In de trailer zaten vijf verstekelingen. Ze belden zelf de Belgische politie omdat ze last hadden van zuurstoftekort.

De politie spoorde de vrachtwagen vervolgens op. Toen agenten de deuren van de trailer openden, kwamen de mannen tevoorschijn. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Ze zijn waarschijnlijk van Noord-Afrikaanse afkomst.