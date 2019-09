Wethouder stapt op door financiële problemen in Loon op Zand

Kees Grootswagers is opgestapt als wethouder van de gemeente Loon op Zand. Aanleiding is het miljoenentekort waar de gemeente al maanden mee kampt. De wethouder was verantwoordelijk voor het financiële beleid. Ook zijn partij, het CDA, stapte uit de coalitie met GemeenteBelangen en Voor Loon.

Dat meldt het Brabant Dagblad dinsdag. In een verklaring stelt Grootswagers: 'Graag had ik samen met alle partijen een bijdrage geleverd aan de moeilijke keuzes waar de gemeente nu voor staat. Dat lijkt nu niet te lukken. Dat vind ik heel erg jammer, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid en derhalve stel ik mijn functie ter beschikking.'

Het begrotingstekort voor de gemeente Loon op Zand liep in mei op tot 4 miljoen euro in 2019. Dit kwam onder meer door hoge kosten voor de jeugdzorg en hulp in de huishouding. Ook had de gemeente te maken met tegenvallers in het leerlingenvervoer en de kosten van het inzamelen en verwerken van afval.

Vanaf 2020 euro is er sprake van een structureel financieel tekort van 3 miljoen, meldde de gemeente in juli op de website. Er werd toen unaniem ingestemd met een plan van aanpak om het tekort terug te dringen.