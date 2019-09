Streep door oorlogsvoorstelling om vergeten vergunning: 'Als dit niet doorgaat, breekt opstand uit'

Ruim duizend mensen kochten al een kaartje voor de theatervoorstelling Biesbosch Onder Vuur. Vanaf half september wordt die opgevoerd bij een kreek in het natuurgebied De Biesbosch. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar de producent is vergeten een vergunning aan te vragen. Dus mogen de voorstellingen niet doorgaan, zegt de provincie. Maar we doen het toch, zegt de producent. "Anders breekt er een opstand uit."

Het animo voor de voorstellingen is groot, vertelt producent Rinus Rasenberg. Des te vervelender dat de provincie er een streep doorheen wil zetten. “Ruim duizend mensen hebben al een kaartje gekocht. Als dit niet door mag gaan, omdat ik vergeten ben om een vergunning aan te vragen, dan breekt er een opstand uit. Niet alleen hier, maar ook richting de provincie. De ambtenaren daar hebben gelijk omdat zij werken volgens de regels, maar ik was oprecht in de veronderstelling dat de instemming van Staatsbosbeheer voldoende was.”

Een vergunning aanvragen en 3700 euro aan leges betalen

Rasenberg moet voor zijn openlucht-theaterstuk niet alleen een zogeheten 'natuurbeschermingsvergunning' aanvragen, hij moet ook nog eens bijna vierduizend euro aan leges betalen. “Dat geld hebben we echt niet.” Ook eist de provincie in de brief dat er een rapportage komt, waarin de mogelijke effecten van de openluchtvoorstelling op de natuur in de omgeving zijn onderzocht

Voorstellingen gaan gewoon door!

Vergunning of niet, Rasenberg laat weten dat de voorstellingen hoe dan ook doorgaan. “Als ze komen handhaven, dan zien we wel verder. Ik heb genoeg Duitse soldaten rondlopen. Maar dat laatste is een grapje.”

De provincie wil overigens niet antwoorden of er gehandhaafd gaat worden en ook niet of er een boete betaald moet worden als de voorstellingen in de Biesbosch wel doorgaan. “We hebben meneer Rasenberg op 7 mei al laten weten dat hij een vergunning moet aanvragen.”

Provincie wist van voorstellingen in de Biesbosch

Saillant detail is dat de voorstellingen Biesbosch Onder Vuur wel worden genoemd in een memo van gedeputeerde Van der Sloot. (Gedeputeerde Samenleving, cultuur en erfgoed) De provinciebestuurder stuurde op 21 augustus een brief aan de Statenleden van de provincie met onder meer een overzicht van alle activiteiten rond 75 jaar vrijheid. In dat totaal overzicht ook opgenomen de tien voorstellingen in de Biesbosch. ’Tien unieke theatervoorstellingen in een kreek in de Biesbosch”, laat de provinciebestuurder aan de Brabantse politiek weten.