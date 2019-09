Drie mannen opgepakt voor steekpartij Oss waarbij Pool (26) gewond raakte

De politie kreeg maandagavond rond halfnegen een melding van een vechtpartij op de Spoorlaan in Oss waarbij meerdere mannen iemand hadden aangevallen. Het slachtoffer zou onder andere met stokken zijn belaagd en mogelijk met een mes gestoken.

Auto snel aangetroffen

De vermoedelijk vier verdachten waren gevlucht in een zwarte auto. Het slachtoffer had steek- en snijverwondingen aan zijn armen en werd door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Niet veel later troffen agenten de auto aan in de Montgomerylaan. In een huis in de buurt werden drie mannen aangetroffen die worden verdachten van betrokkenheid bij de steekpartij.

'Twee keer slachtoffer'

Nadat hij aan zijn verwondingen was behandeld, heeft de Poolse man aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij twee keer slachtoffer was geweest van geweld. Hij verklaarde dat hij ongeveer een half uur voor het incident op de Spoorlaan al door enkele mannen met een mes was aangevallen op de Oostwal.

De man wist te vluchten, maar werd later op de Spoorlaan opnieuw belaagd. Volgens het slachtoffer was er waarschijnlijk in beide gevallen sprake van dezelfde verdachten.

'Winkeldiefstal'

Volgens de aangehouden verdachten had de Poolse man zich al meerdere keren schuldig gemaakt aan winkeldiefstal in de winkel van één van hen. Daarmee hebben ze de man geconfronteerd. De Poolse man zou zich ook daarbij hebben blijken.

De politie onderzoekt beide geweldsincidenten. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk waar de man de steekwonden heeft opgelopen of wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie is uitgebreid in gesprek met alle betrokkenen en is ook op zoek naar eventuele getuigen.