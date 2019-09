Helmond gaat stadswinkel en raadszaal verkopen

De gemeente zit nu op vier locaties. De raad vergadert in de hoge ovale zaal met beneden de stadswinkel, de ambtenaren zitten in het stadhuis aan de Weg op den Heuvel, het bestuur van de stad huist in 't Cour en de sociale teams van de gemeente zitten op de Zandstraat.

"Uiterst onhandig om zo te werken", stelt wethouder Harrie van Dijk. En dus wil de gemeente terug naar één locatie, de Weg op den Heuvel. Het nieuwe stadhuis kan budgetneutraal gebouwd worden, volgens de wethouder. "Ik vraag geen cent van u", zo liet hij gisteravond de gemeenteraadsleden weten.

Boscotondo, waar de Helmondse raadszaal en stadswinkel gevestigd zijn. (Foto: Alice van der Plas)

'Anders miljoenen voor onderhoud'

Ergens tussen de 30 en 36 miljoen euro gaat het kosten om de gebouwen van de gemeente terug te brengen van vier naar één en een volledig nieuw stadhuis te bouwen. Een eigentijds duurzaam gebouw, in plaats van de gangen met hokjes waar de ambtenaren nu in huizen, aldus de wethouder.

Dit miljoenenbedrag verwacht de gemeente ook kwijt te zijn als ze de vier locaties aanhoudt en deze de komende veertig jaar zou moeten onderhouden en exploiteren. Vandaar dat het nieuwe stadhuis dus budgetneutraal gebouwd kan worden, denkt de wethouder. "Als we niks doen, zouden we al 8 miljoen euro kwijt zijn voor dingen als kozijnen."

De Helmondse raadszaal in Boscotondo (Foto: Alice van der Plas)

Zorgen over risico's

Het merendeel van de gemeenteraad lijkt de bouw van een nieuw stadhuis op 1 locatie ook wel te willen. Een kandidaat om het over te nemen heeft zich al gemeld. Maar er zijn partijen die zich zorgen maken over de verkoop van Boscotondo, een gebouw dat bekend staat als 'de smoel van de stad'.

Vooral het CDA in de gemeenteraad is fel. "We zijn faliekant tegen verkoop van Boscotondo", zegt raadslid Pieter Vervoort, die de gemeente graag nog op 2 locaties actief zou willen zien. "Als Boscotondo wordt verkocht, is er geen weg meer terug."

Niet genoeg inzicht

Het CDA vindt dat er niet genoeg inzicht is in de risico's van verkoop. "Wat als de bouw van een nieuw gebouw vertraging en tegenslagen oploopt en Boscotondo is verkocht? Moeten we het dan terughuren tegen een hogere prijs?"

Ook de PvdA wil meer inzicht in het proces van verkoop. " Het gaat hier wel om de stadswinkel. De opslag van paspoorten bijvoorbeeld moet aan strenge eisen voldoen", aldus burgercommissielid Hans de Mare.

Behoud Boscotondo is slecht idee

Maar wethouder Harrie van Dijk vindt het aanhouden van Boscotondo een slecht idee. "Ook daar zitten risico's aan. Boscotondo kost jaarlijks 5 ton om te exploiteren. Over 40 jaar is dat wel 27 miljoen euro."

"Als we Boscotondo overeind houden, maken we een tweede ivoren toren. We willen naar 1 gebouw waar we elkaar beter kunnen ontmoeten."

Op dinsdag 10 september praat de Helmondse gemeenteraad opnieuw over de verkoop van Boscotondo.