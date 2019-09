Roosendaalse kermis trapt bijna af, met bijzondere doop van kermiskindje als hoogtepunt

Kermismanager Corné Kriesels heeft er zijn handen vol aan. Zijn telefoon staat dan ook niet stil. "Ik mag het al dertien jaar doen. Het is leuk maar soms ook best heftig. Exploitanten willen alles in zo'n kort mogelijke tijd opbouwen en dat geeft weleens wat spanning. Maar tot nu toe loopt alles goed."

Wimpies Prijzenpaleis

Er blijft genoeg tijd over voor Corné om handjes te schudden en een praatje te maken. Zoals met Wim Muller van Wimpies Prijzenpaleis. "Ik kom hier al zeker vijfentwintig jaar en het is altijd de moeite waard. Het is zeker de mooiste kermis van de regio", complimenteert Wim aan Corné.

Even verderop krijgt de kermismanager een enveloppe in zijn handen geduwd door kermisexploitant Mathieu Martens uit Breda. "Nee, dit is niet wat het lijkt", lacht Corné. "Ik krijg een geboortekaartje van zijn zoontje."

Kermiskindje

De acht weken oude Hannes ligt rustig in zijn Maxi-Cosi te slapen terwijl zijn moeder Eveline toekijkt bij de opbouw van de attracties voor de Paterskerk. Zondagmorgen is Hannes voor even zelf de belangrijkste attractie. Tijdens een speciale mis wordt het kermiskindje gedoopt in de autoscooter.

Kermisbaby Hannes wordt zondag in de autoscooter gedoopt (Foto: Erik Peeters)

"Dat wordt heel bijzonder en speciaal voor de mensen die erbij zijn", zegt Eveline. Corné neemt afscheid van moeder en kind en hij fietst snel nog een rondje langs de topattracties.

'Kijken ook leuk'

"We hebben de Booster Maxx, de Devil Rock en dit jaar voor het eerst de Reactor", vertelt hij trots." Of hij zelf ook graag een ritje maakt in deze attracties? "Nou nee, maar kijken is ook leuk."

De kermis in Roosendaal begint vrijdagmiddag om vier uur en duurt tot en met donderdag 12 september.