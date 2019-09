Albert Heijn heeft prijzen niet op orde: aan de kassa betalen klanten meer dan op het schap staat

Het verschil kan wel oplopen tot bijna zeventig cent per product. Dat constateerde Omroep Brabant de afgelopen weken bij filialen van Albert Heijn in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Hoeven, Rijen en Zevenbergen. In korte tijd controleerden we in elke supermarkt zo’n tien tot vijftien producten. Bij in totaal 36 producten kwam de prijs op het schap niet overeen met de prijs die moest worden afgerekend.

De producten met een afwijkende prijs bij een Albert Heijn in Breda. (Foto: Omroep Brabant)

Verschillen tot 0,69 cent

De verschillen in prijs gaan van 0,01 cent tot 0,69 cent per product. Drie keer bleek een product goedkoper te zijn, in alle andere gevallen was de prijs aan de kassa hoger. In de steekproef is ook gekeken naar de van Albert Heijn bekende bonusaanbiedingen.

Uit de steekproef blijkt verder dat het ene filiaal van Albert Heijn het andere niet is. De vestiging aan de Ginnekenweg in Breda en die in winkelcentrum Woensel in Eindhoven vertoonden de meeste onregelmatigheden. De bezochte winkels in Den Bosch hadden alle prijzen op orde. We gingen twee keer langs bij de Albert Heijn aan de Ginnekenweg in Breda om te controleren of de prijzen na een week waren aangepast. Dat was niet het geval.

De producten met een afwijkende prijs bij een Albert Heijn in Eindhoven. (Foto: Omroep Brabant)

'Slordig'

"Dit hoort niet", laat een woordvoerder van de supermarktketen in een reactie weten. "Dat de prijzen van het schap en de kassa niet overeen komen, is slordig en vervelend voor onze klanten en mag niet gebeuren."

Volgens Albert Heijn krijgen alle filialen bij prijswijzigingen nieuwe prijskaartjes voor op het schap. Die kaartjes worden niet op tijd vervangen, waardoor op de bon een andere prijs staat. "Wij zullen onze medewerkers op het hart drukken netjes en zorgvuldig te prijzen."

Digitale prijskaarten op het schap

Omdat het probleem vaker voorkomt, krijgen nieuwere winkels volgens de woordvoerder digitale prijskaarten op het schap. "Dit voorkomt dan vervelende situaties zoals jullie hebben geconstateerd in jullie steekproef."

Dat soort digitale prijskaarten worden al gebruikt bij de Albert Heijns op de Torenstraat in Helmond en de Helfheuvelpassage in Den Bosch. Bij het bezoek van Omroep Brabant aan die winkels waren alle prijzen op orde.

Klik op het icoontje om te zien bij welke supermarkten die we bezochten de prijzen verschillen.